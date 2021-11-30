MicroLED發展成熟 晶電估2025年電視規模將達百萬台

LED 龍頭廠富采 (3714-TW) 旗下晶電董事長范進雍今 (30) 日表示，隨著 Micro LED 發展越趨成熟，看好未來 4 年 Micro LED 電視數量將年年成長十倍，2025 年可望達到 100 萬台規模，比 OLED 發展將近十年才跨入百萬台電視門檻的速度還快。

台灣光電暨化合物半導體產業協會 (TOSIA) 今日舉辦智慧顯示與 Micro LED SIG 成立大會，范進雍會後受訪時表示，Micro LED 發展越趨成熟，預期 2 年後產業將出現明顯成長。

范進雍說，台灣在高品質的 Micro LED 應用領域有很大的機會，透過完整的供應鏈生態系，建立高良率高的系統，進而將系統總成本降低，提升競爭力。

范進雍也說，晶電不可能缺席 Micro LED 市場，會積極物色新廠房或土地，以建置相關產能，但投資得早不見得最好，還在觀察要用什麼設備及規模來進行投資，因設備進步太快，太快投資需承受更多包袱。

不過，范進雍看好，假如明年有 1000 台 Micro LED 電視問世，2025 年 Micro LED 電視規模可望達 100 萬台，以新技術的成長斜率來看，確實是有可能發生。