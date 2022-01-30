〈春節何處去〉郊區旅遊仍為主流 揭密多個網美打卡點

春節連假長達 9 天，儘管疫情升溫，但在疫苗普及度持續提升下，觀光業者多預期，只要不升為三級警戒，出遊受衝擊程度會較去年低，而郊區旅遊因防疫上相對安全，可作為出遊主要選項，值得注意的是，新光三越趕在農曆年前在高雄開出的 OUTLET SKM PARK ，預料將湧現人潮。

據雄獅旅遊調查，有超過 70% 民眾規劃春節出遊計畫，前三大目的地分別是花蓮、台東和宜蘭。

台泥 DAKA 園區。(圖：業者提供)

若民眾造訪東部，別忘了到著名打卡景點台泥 DAKA，園區處處都是打卡點，除了有網路打卡第一名的星巴克山形水泥牆、還有親子最愛的整點循環水舞等，而園區內也設有 DAKA 市集，販售許多當地部落婦女的手作工藝品和特色小吃，如竹筒飯、馬告香腸、雞翅包飯等。

而宜蘭最南端擁有海邊秘境漢本海洋驛站，座落於泰雅族澳花部落的海邊，設置有各式仙人掌、太陽能貨櫃和海廢浮球等裝置藝術，以及七彩鞦韆，都很適合網美取景。

宜蘭傳藝園區新春戶外裝置「喜花開」。(圖：傳藝園區提供)

宜蘭傳藝園區也打造全新戶外地景藝術，推出文昌街「百福道」、月河畔「喜花開」全新走春網美景點，園區內新開幕的「煙波花時間」也獨家推出戲遊古街夜遊解謎。

民眾可到六福村欣賞波波草美景。(圖：六福村提供)

若在西部，一路由北往南，六福村全新企劃推花園派對主題活動，並首度將中央噴泉打造為波波草花園派對。

到了高雄，絕對不能忽略由新光三越全新打造 SKM Park，SKM Park 以「國際級生活複合式 Outlets」為定位，主打美式 Outlet 主題，占地達 8.7 萬平方米，樓地板面積約 16 萬平方米，約 220 家店舖進駐和 50 個獨家品牌進駐，其中，運動品牌導入全台最大 outlet 店，如 adidas、NIKE、PUMA Outlet， adidas Outlet 是全台商品款式最多最齊全，款式達上千種，面積達 385 坪，新光三越期藉此全力搶攻家庭客群。

不僅如此，SKM Park 導入全台獨家全新 Kuroro 星際樂園店裝的遊戲愛樂園，設有六大探索主題區，並加入湯姆熊、奧斯丁夢想樂園，各族群消費者在此均可享餐飲、衣著配件、娛樂等一站購足服務。