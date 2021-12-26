長榮航攜手日本地方政府 提前為開放往來觀光準備

受到疫情衝擊，國內民眾已長達近 2 年無法出國旅遊，長榮航 (2618-TW) 與日本秋田縣廳合作，共同舉辦「舌尖旅行・秋田雪藏美味」聖誕餐會，為後疫情時代台日兩國開放往來觀光提前布署，長榮航總經理孫嘉明看好，一旦開放跨境旅遊，日本將是國人首選出國目的地，但也不諱言機票價格會調漲，反映成本。

「舌尖旅行・秋田雪藏美味」聖誕餐會由日盟國際協辦，委請長汎旅行社獨家銷售，推廣價 2500 元，由於提供秋田直送的美食饗宴，秋田縣廳更透過連線與台北現場互動，介紹當地的特色美食、純米佳釀和旅遊資訊，甚至重現秋田縣橫手雪屋祭的場景、可愛的秋田犬和知名的秋田生剝鬼，消息一公開立刻秒殺完售。

孫嘉明指出，日本秋田縣是國人喜愛造訪的旅遊地之一，長榮航自 2005 年開始，每年均會與旅行業者合作，依季節性需求提供桃園直飛秋田的包機服務，過去一年受疫情影響，目前僅飛航東京、大阪和福岡三個航點。

不過，隨著疫苗覆蓋率增加，各國邊境管制也開始逐漸解封，長榮航期盼在解封後，台、日雙邊的旅遊能快速恢復到昔日的榮景。

擁有 450 多年歴史的「横手雪屋祭」是秋田縣代表性冬季祭典，祭典期間會堆起約 100 座。(圖：長榮航提供)

秋田縣觀光文化運動部海外推進統括監益子和秀也透過視訊表示，很高興能與長榮航合作舉辦這次推廣秋田縣美食和旅遊的活動，為了讓大家更深入了解秋田的旅遊特色，特別透過視訊直播，邀請秋田縣廳旅遊代表介紹當地著名物產，如秋田和牛、烤米棒和地酒等，也邀請阿仁合車站的部長介紹內陸線夜間點燈美景等特色。

益子和秀強調，秋田縣是日本感染率最低的地方，不但可安心、安全的享受日本美景，也是避免擁擠的旅行目的地，希望透過此次活動加深台灣人對秋田縣的興趣，在復飛後吸引更多台灣旅客到秋田觀光。

長榮航空與日本秋田縣廳共同舉辦的「舌尖旅行・秋田雪藏美味」聖誕餐會，均採秋田縣空運直送的物產及食材，並搭配四款當地知名的純米吟釀。

秋田縣四季各有特色，除了春天賞櫻、秋天賞楓之外，冬天橫手雪祭的雪屋以及大曲花火大會，每年都能吸引相當多人前往朝聖，其中，8 月舉行的「秋田竿燈祭」是日本三大燈會之一，過往吸引來自世界各地的 100 多萬遊客到秋田觀賞，長榮航認為，後疫情時代的旅程規劃，秋田縣不啻為到日本東北旅遊的最佳選項之一。