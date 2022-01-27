逢年佳節倍思親 對祖先的祭祀方法已有最新的服務方式

當面臨生命告別時，如何安排摯親最後安心的住所，是家屬首先面對的問題，針對公塔、私塔、寺廟塔位的選擇，私營塔位雖以設備格局及服務取勝，但價位相對高，況且過去法規尚未健全，多半只有「使用權」而非所有權，往往遇到業者經營不善，建物產權易手，租用權喪失，甚至遇到業者倒閉求助無門；公立塔位雖然價格親民，但服務不佳，常受民眾垢病，大多數寺廟塔位皆不合法，政府已全面取締，以目前塔位現況要找到摯親安心的永久住所，實在是一個難題。

首家公辦民營的福祿壽生命藝術園區

「福祿壽生命藝術園區」是首家民間業者與政府合作，以「公辦民營」的方式經營，園區耗時 10 年時間，投資 18 億元，2018 年開啟營運，園區位於苗栗縣後龍鎮，地理交通方便，緊鄰後龍交流道路程僅需 2 分鐘，距苗栗高鐵站七分鐘車程，並且提供千坪停車場。不僅兼具公營價格優勢，同時享有私人企業的用心服務，並針對塔位租用產生的社會問題，特別規劃出鳳凰藝術園區，提供民眾永久安居的選擇。

(圖: 業者提供)

福祿壽解決家庭牌位祭拜問題

祖先祭拜要對時，保佑好運長長來，業者也提供民眾在祭祀上的解決方案

【一年之祭在於春，一年總共要祭幾次?】

例行每天早、晚清香、奉茶，初一、十五供奉鮮花素果，重要別忘了每年先人忌日的祭拜，還有過年春節、清明節、端午節、中秋節、中元普渡、重陽節、冬至等節日都要祭拜。可以說是一年 365 天全年無休。

(圖: 業者提供)

【忘了祭拜或是有各種困擾不能祭拜?】

因未能順利祭拜祖先牌位，除了在家屬心中留下芥蒂，往往也會對子孫的運勢、家道有所影響。若未先受『祖德留芳、祖先保佑』之庇蔭，而先影響家庭和諧，實在很不值得!

【福祿壽解決之道】

可以將祖先牌位安奉在合法、舒適、安全有保障的地方，由專人每天早、晚上香祭拜，『照起功』來祭拜。讓祖先安心、這一代放心、下一代開心!

『福祿壽生命藝術園區』與政府合作，是國內唯一公辦民營的專業業者，特別精心設立「孝親堂 - 牌位專區」：

一、專人每日早晚上香祈福，每月初一、十五固定舉辦法會誦經迴向會，為祭拜祖先，讓慎終追 遠意義傳承綿延。

二、專人提醒家屬祭拜日（忌日、特殊節日由專人通知提醒）俾利家屬安排親臨祭拜。

三、忌日、特殊節日，若未能親自至園區親臨祭拜，可委託園區「代祭拜服務」，由專人的「代四、祭拜服務」將提供祭拜現場 LIVE 直播服務，讓祭拜祖先” 零距離”、如臨親拜。代祭拜祭品，園區以家屬名義捐贈慈善團體，將孝道化做大愛。

(圖: 業者提供)

全程 (全省) 服務【專業牌位喬遷老師服務內容】

選位：為您選擇適合家族之理想安座方位。

整理族譜：與您共同研究家中先人族譜， 一趟尋根之旅，讓您知道家族歷史及根源（飲水思源）。 擇日：擇一良辰吉日，進行祖先牌位遷移安座儀式 確認：祖先牌位刻字方式及堂號。 安座：專車，專人及師父，至府上進行請牌位儀式，再至福祿壽生命藝術園區，進行安座儀式。

福祿壽生命藝術園區

免付費電話 : 080-080-3344

地址: 苗栗縣後龍鎮龍坑里十班坑 165 號

