大年初二、初三訂房率破6成 觀光局：尚未出現退訂潮

農曆春節即將到來，許多民眾已規劃出遊行程，交通部觀光局今 (11) 日公布訂房統計，大年初二 (2/2)、初三 (2/3) 均突破 6 成，較去年明顯成長，儘管國內疫情升溫，但觀光局表示，狀況仍待觀察，目前尚未出現退訂潮。

內需市場自去年第四季起明顯回溫，飯店業迎接過年住房商機，根據觀光局統計，今年春節連續假期共 9 天，平均訂房率為 42.4%，其中初二及初三訂房率都破 60%，大年初一 (2/1)、初四 (2/4) 等也有 5 成的訂房率。

以區域來看，花東地區及中南部的訂房率至少都有 6 成，其中，初二、初三訂房率最高，其中以宜蘭、苗栗、屏東最熱門，訂房率甚至達到 8 成，此外，台南、新竹、彰化、南投、花蓮等縣市，訂房率也有 7 成左右。

不過，今天本土確診新增 12 例，桃園電子廠、台北聯醫中興院區都出現群聚事件，外界關注是否出現飯店退訂潮，觀光局表示，目前尚未接到退訂的情況，後續還要再觀察，也會提醒業者可以加強防疫清消，並落實實聯制。

觀光局表示，根據往年春節期間各觀光遊樂地區旅遊狀況，提醒民眾易壅塞熱門景點的周邊路段，包含澳底及福隆、大里天公廟、八卦山大佛天空步道、日月潭、清境農場、劍湖山、阿里山、屏東台灣原住民族文化園區、山川琉璃吊橋、墾丁、花蓮鯉魚潭、台東三仙台、水往上流、小野柳等地區。