〈潛力股〉IKKA-KY搭電動車大商機 獲利有望逐年上揚

日系汽車零組件供應商 IKKA-KY(2250-TW) 主要大客戶日本豐田 (TOYOTA) 去年底發布電動車戰略大計畫，宣示今年起將正式進入快速推電動車款的時代，法人認為，IKKA 作為 TOYOTA 長期主要的合作夥伴，正加快開發電動車相關產品，加上今年 RCEP(區域全面經濟夥伴協定) 正式生效，有利 IKKA 降低成本，毛利率逐年提升可期，整體獲利值得期待。

TOYOTA 於去年底前發布全球電動車戰略，預計將對 BEV(電池電動車) 投資高達 8 兆日圓 (700 億美元)，目標 2030 年前開發出 30 款 BEV 車型，其中，有 16 款預計於 2025-2026 年前陸續上市，包括 5 款 TOYOTA bZ 系列、4 款 Lexus 和 7 款 Lifestyle 車型，力拚至 2030 年達全球 BEV 年銷量 350 萬台的目標。

隨著 TOYOTA 未來 3 年將量產 16 款電動車，IKKA 已積極進行測試或開發次世代 EPB、線傳排檔、電池冷卻模組等產品，並透過塑膠輕量化設計，取代金屬零件。

IKKA 指出，去年受到 TOYOTA 車用晶片短缺衝擊，下半年起已逐漸回穩，目前日本豐田工廠正常營運，即便反映成本調漲部分車款售價，但顯然並未影響需求，拉貨動能無虞。

另一方面，IKKA 看好 RCEP 帶來的效益，由於旗下工廠遍布日本、中國、越南和馬來西亞四地，均是 RCEP 成員，未來將可享受關稅優惠等好處。

IKKA 說明，RCEP 啟動後關稅壁壘逐步消除，有利日本零件輸出至中國或越南，並將組裝成品回銷日本，未來成本下降優勢將逐漸顯現。

法人認為，IKKA 作為 TOYOTA 長期合作夥伴，今年起將正式搭上電動車大商機，再加上關稅議題利多有助提升毛利率，獲利有望一年比一年好，值得關注。