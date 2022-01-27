【景順投信】聯準會一月會議對投資的影響

會議及未來發展的主要看法

美股市場在會議結果發表前上漲。消息公佈後，股市進一步上漲，然而，在新聞發表會上鮑爾表示關於升息「還有相當大的空間」後，股市大幅下跌。

聯準會不會承諾今年升息或量化緊縮的步伐或規模，因為聯準會希望靈活應對未來的數據和不斷變化的前景。這可能意味著三月份最高升息 50 個基本點。有鑑於今年緊縮路徑的不確定性程度將大致取決於數據，我們認為市場將繼續波動，因為市場試圖根據未來的最新數據，尤其是通膨數據來猜測聯準會將採取什麼行動。

現況展望

我們對自 1983 年以來聯準會升息週期的分析，在第一次升息前後出現一些波動後，美國股市往往會在未來六個月繼續走高，並且表現優於公司和政府債券。分析還顯示，在這些週期中，平均而言，儘管收益率曲線趨於平坦，但到期日較長的美國公債表現往往不如到期日較短的公債。

雖然我們確實認為這是聯準會進一步向鷹派立場傾斜，但我們認為這最終將對市場有正面影響，因為這將有助於在 2022-23 年期間逐步降低通膨，幫助保持通膨預期穩定並限制長期債券收益率上升。

對投資策略的影響

從相對資產配置的角度來看，我們的基本情況預期促使我們下調風險，同時略微加碼股票。

隨著市場消化聯準會的鷹派政策，價值股和周期性股票在短期內可能會領先全球股市，但我們預計科技、通訊服務、醫療保健、房地產和消費必需等防禦性產業全年可能會小幅領先大盤。在這種情況下，有鑑於增長預期放緩和長期債券收益率穩定（或偏低），我們更傾向於優質和大型股。

我們還預計，房地產和私人信貸以及大宗商品等另類投資在這種環境下將表現出色。

對於地區配置，我們的基本情況顯示，由於週期性差異，我們更傾向於新興市場（包括新興市場貨幣）；在已開發市場中較看好美國股市，因為全球經濟放緩有利於較低週期特性和較低經營槓桿率的地區。

正在關注的發展及風險

2022 年市場面臨的主要風險是，如果聯準會通過實際完全緊縮的貨幣政策來應對持續及高於目標的通膨，這可能成為政策失誤，導致 2023 年經濟衰退。我們將關注各項即將公佈的數據，包括通膨和通膨預期，可能會帶來更激進的貨幣政策。

投資附帶風險，投資標的及投資地區可能之風險如市場（政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動）風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣、流動性不足等風險。且基金交易係以長期投資為目的，不宜期待於短期內獲取高收益，投資人宜明辨風險，謹慎投資。詳情請參閱基金公開說明書或投資人須知。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。Inv22-0035