台灣人工智慧學校進駐新壽新板大樓 力推人才培育

面對人工智慧快速發展，新光關係企業今 (8) 日宣布捐贈台灣人工智慧學校千萬元，協助培育國內 AI 人才，並加速推動企業數位轉型。同時，台灣人工智慧學校也將進駐新光金 (2888-TW) 旗下新壽新板金融大樓，並運用鄰近的新壽新板傑仕堡有氧園區，延伸校區服務。

台灣人工智慧學校由財團法人台灣人工智慧學校基金會主辦，並獲得中央研究院資訊科學研究所、中央研究院資訊科技創新研究中心的支持協助，希望透過業界優秀師資以及產學界密切合作，訓練訓練各領域所需的人工智慧人才。

台灣人工智慧學校自 2018 年 1 月正式開學以來，三年來已培育超過 8000 名校友，成為各領域推動及發展人工智慧的種子，逐步為台灣的科技創新注入一股新的活水。

新光金董事長許澎表示，新光除捐贈外，並提供研修場地，協助台灣人工智慧學校訓練人工智慧人才，為台灣的科技創新生態系統共盡一份心力。並邀請台灣人工智慧學校執行長廖弘源、新光醫院朱光恩醫師與新光醫院副院長洪子仁分別以「世界第一的物件偵測系統：YOLOv4 的研發過程」、「Brief introduction of AI in colonoscopic examinations」、「關鍵時刻 - 後疫情時代防疫與健康」為題專題演講。

新光關係企業近年積極推動企業數位轉型，如：新光金控開發 AI 智能客服系統、新光醫院引進 AI 智能實驗室自動化解決方案、新光保全運用 AI 導入安全防護及居家照護服務等，藉由數位科技翻轉消費者的生活方式，更加緊貼客戶的真正需求。未來也希望透過與台灣人工智慧學校的合作，共同培育人工智慧人才，攜手以人工智慧技術來迎接產業內的各種挑戰。