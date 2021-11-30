〈新光金法說〉新壽股債資本利得466億元入袋 股票比去年多賺百億元

新光金控 (2888-TW) 今 (30) 日召開線上法說會，前三季稅後純益達 216.6 億元，較去年同期成長 22.3%，EPS 為 1.62 元；其中新光金股債實現資本利得 466 億元入袋，股票就比去年多賺百億元

新光金前三季總資產規模達 4.6 兆元，較去年同期成長 7.9%；合併股東權益達 2,497.6 億元，每股淨值為 17.39 元。

金雞母新光人壽外匯避險成本年減 75 億元，而負債成本較 2020 年降低 6 bps 至 3.77%，受惠傳統避險成本及負債成本持續改善，新壽合併稅後純益較去年同期增加 11.7% 至 138.8 億元，合併股東權益達 1689.4 億元，較前一季底提高 3.8%，淨值資產比率為 5.05%

新光人壽持續推動外幣保單及價值型商品銷售，初年度保費 (FYP) 為 354.4 億元，以外幣保單投資海外固定收益獲取穩定利差、優化資產負債配合、維持新契約價值利潤率及累積合約服務邊際 (CSM)。2021 年前三季外幣保單初年度保費達 279.1 億元，佔初年度保費比重 78.8%。初年度等價保費 (FYPE) 為 125 億元，FYPE/FYP 比率為 35.3%，優於業界平均。

投資部分，新光人壽年化投資報酬率為 3.86%，避險前經常性收益率為 3.36%。整體來說，增持海外固定收益部位，資金主要佈局債信穩定之公司，包括電信、消費、公用事業及金融等產業；截至 9 月底，海外固定收益投資金額近 2.1 兆元，資金主要配置於美元計價債券。

新光人壽前三季股債實現資本利得金額 466.42 億元，比去年同期少近 74 億元，其中，來自債券的資本利得約 190 億元，是比去年少的主因；而股票的資本利得將近 150 億元，比去年多 100 億元。

值得留意的還有，新光人壽投資國內外股票部位已降到可運用資金的 8.5%，總部位約新台幣 2764 億元，比前兩年 11~13% 的比重明顯大幅下降。

展望後續的投資策略，副總李超儒表示，對國內外股票都還有加碼的空間，但是明年整年度是否一定加碼，尚無法做長線的預測，會看市場變化及風險胃納而定。

此外，新光人壽持續投入優質不動產，於 10 月以 44.02 億元標得北投士林科學園區 2 筆地上權，有助挹注租金收益。