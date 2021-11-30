〈新光金法說〉前三季獲利破紀錄 股利政策考量兩因素穩定配發

新光金控 (2888-TW) 今 (30) 日召開線上法說會，今 (2021) 年前三季獲利不僅年增超過兩成，且創歷年新高，股利政策因此備受關注，副總李超儒表示，會考慮整體集團發展跟資本需求，穩定配發。

除了獲利金雞母新光人壽達兩位數成長，新光銀行維持成長動能，淨利息收入及淨手續費收入分別較去年同期成長 11.9% 及 2.5%，合併稅後純益達 51.6 億元，較去年同期提高 9.3%，資產品質穩健，逾放比為 0.17%，呆帳覆蓋率為 764.82%。

李超儒表示，隨著全球疫情趨緩，將積極推動 OBU 及海外授信業務，推升企業放款動能，全年放款預計成長超過 8%，優於原訂目標。

另一子公司元富證券經紀業務表現亮眼，經紀手續費收入較去年同期成長 66.7% 達 43.9 億元；掌握市場趨勢，自營業務收入較去年同期增加 70.9% 至 25.2 億元。合併稅後純益為 30.3 億元，較去年同期成長 154.4%。

新光金前三季獲利已經刷新新光金歷年年度獲利最好成績，談到股利政策，李超儒表示，會考慮整體集團發展跟資本需求，新光金了解市場對股利分配的期待，因此會穩定地做股利配發，以今年獲利來看，有能力在明年做穩定的股利配發，至於配發多少尚需董事會通過而定。