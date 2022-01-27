慧榮去年EPS 6.21美元創新高 今年營收成長再上看3成

快閃記憶體控制晶片大廠慧榮 (SIMO-US) 公布去年第四季財報，去年稅後純益 2.19 億美元，年增 93.8%，每股純益 6.21 美元，EPS 創新高；慧榮預期，今年營收將再成長 20-30%，續寫新猷。

慧榮去年第四季營收 2.64 億美元，季增 4%，年增 84%，毛利率達 49.9%，季減 0.3 個百分點，年增 0.6 個百分點，營益率 30.9%，季增 1.5 個百分點，年增 9 個百分點；稅後純益 6754 萬美元，季增 11.8%，年增 1.25 倍，每股純益 1.9 美元。

慧榮去年營收達 9.22 億美元，年增 71%，毛利率 50.4%，年增 1.2 個百分點，營益率 29.2%，年增 7.4 個百分點；稅後純益 2.19 億美元，年增 93.8%，每股純益 6.21 美元。

慧榮科技總經理苟嘉章表示，去年營收成長受限供貨短缺，包括第四季，在有限的晶圓供貨情況下，不斷優化產品結構並調整供貨分配，創造更大價值，帶動連續 4 季營收成長與 EPS 創新高。

展望 2022 年，苟嘉章預期，將有另一波亮眼成長，主要成長動能來自 SSD 控制晶片營收，認為 PCIe Gen 4 未來幾年仍是 PC 市場主流規格，以目前慧榮在 PC OEM 市場不斷擴增的新案量來看，預期今年底到明年初，PCIe Gen 4 SSD 控制晶片將取得整個 PC OEM 市場一半的市占率。

苟嘉章並說，另一個重要成長動能來自 eMMC/UFS 控制晶片在智慧型手機、車用和 IoT / 智慧型裝置應用市場的成長，同時，新一代企業級 SSD 控制晶片也將問世。

慧榮預估，2022 年第一季營收將介於 2.25-2.38 億美元間，年增 23-30%，毛利率介於 49.5-51.5%。2022 年全年營收將介於 11.1-12 億美元，年增 20-30%，毛利率 49-51%。