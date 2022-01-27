就業市場回溫 資訊科技、營建、民生服務最缺工

上班族近期都陸續領到年終獎金了，去年在疫情干擾下，產業景氣兩樣情，有不少人開始謀劃年後轉職，1111 人力銀行指出，國內就業市場明顯回溫，目前的工作機會數高達 61 萬筆，半年來成長 23%，企業求才若渴，其中以資訊科技業、營建不動產業、民生服務業為三大缺工產業。

1111 人力銀行發言人黃若薇表示，國內廠商訂單應接不暇，5G、高效能運算、車用電子等需求缺口尚未滿足，致使科技業景氣持續看旺。

在營建不動產方面，黃若薇指出，觀察房市歷年交易量，2021 年六都交易量達到 26 萬 7751 棟，創下 8 年來新高，房市買氣熱絡，帶動產業人才需求炙熱。

至於服務業方面，國內雖有疫情擾局，但適逢農曆春節及寒假商機，營運人力同樣十分短缺。

由於 COVID-19 延燒 2 年多尚未緩解，國際企業 Google、Twitter、Meta 已允許全部或部分員工居家辦公。根據 104 人力銀行統計，1 月有超過 5300 筆職缺註明 WFH (在家工作)，雖仍是徵才市場的少數 (約占 1.5%)，但與 3 年前相比已成長 4.6 倍。

104 人資長暨整合招募服務處資深副總鍾文雄分析，由於去年疫情突然爆發，許多企業在未做好充足準備即進入 WFH。受訪企業中，WFH 工作效率淨流失 46 個百分點；工作產出淨流失 41 個百分點。

不過，鍾文雄指出，上班族自覺 WFH 對工作影響程度較輕微，自評工作效率比進公司好的比例高出企業自評 21 個百分點；工作效率也高出 17 個百分點，工作效率、產出淨流失僅 3%，與進辦公室差異不大。