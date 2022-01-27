輝瑞口服藥首批3200人份抵台 亞洲首國搶到2種抗病毒藥物

繼先前默沙東 COVID-19 口服藥首批到貨後，疫情指揮中心指揮官陳時中今 (27) 日表示，我國向輝瑞採購的口服藥 Paxlovid，首批 3200 人份也在中午運達，目前為亞洲第一個搶到 2 種抗病毒藥物的國家；此外，1500 萬劑 BNT 疫苗最後一批 91.84 萬劑已趕在今天送達，還多贈送 24.91 萬劑。

國內今天新增 21 例本土個案，其中 13 人來自桃園，其中有 8 人與錢都及加貝爾群聚有關，2 例與礁溪長榮酒店案有關，另外，當地也新增 3 名感染源待釐清的病例，其餘 8 名個案則與高雄港疫情有關。

我國採購默沙東藥廠研發的莫納皮拉韋 (Molnupiravir) 口服藥，首批已經在 24 日清晨運抵台灣，僅次於日本，今天中午時分又收到輝瑞口服藥首批約 3200 人份，專家諮詢小組召集人張上淳表示，台灣是亞洲第 2 個取得輝瑞口服藥的國家，僅次於韓國。

此外，由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的第 17 批 BNT 疫苗 91.84 萬劑，已於今天上午順利運抵桃園機場，並在完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，本批疫苗效期至 5 月 25 日，我國總計到貨 1524.91 萬劑，多贈送 24.91 萬劑。

本土疫情緊張，指揮中心公布「假期生活防疫指引」，呼籲民眾外出活動，儘量選擇前往開放且沒有人群擁擠的地方，並遵循疫情警戒期間外出全程佩戴口罩、與不特定人保持適當社交距離。

桃園目前已經針對餐廳內用加強防疫管制，台北市方面，副市長黃珊珊表示，今天轄內未有新增個案，都在處理昨天的足跡與匡列，面對春節假期來臨，北市府這兩天會討論餐廳內用加嚴，北市 2 級、3 級警戒都有相關 SOP，也已經規劃好 2.5 級。