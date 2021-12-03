〈李國鼎紀念論壇〉吳田玉：半導體人才不夠 是未來10年新常態

封測龍頭日月光投控 (3711-TW) 營運長吳田玉今 (3) 日出席李國鼎紀念論壇，會中指出，半導體人才不夠，將是未來 10 年新常態，因此必須如何利用人工智慧、合作、系統化、自動化面對不同市場需求是個新挑戰。

吳田玉今日引用「世界加工出口區之父」李國鼎先生的敘述，指出「科技發展是經濟邁進的原動力，科技的創新，要靠人才，而人才的產生必須來自教育」，顯現人才推動台灣經濟，也奠定台灣半導體扎實的基礎。

吳田玉坦言，今年隨著新冠肺炎讓台灣上下游業者生意變好，對人力需求也增加，資源明顯不足，現今也必須接受半導體人才不夠的事實，最好解方就是在半導體從業人員 35 萬人的既有基礎上，延伸現有技術，拓展自動化等解決方案，以應變未來人才不足的局勢。

針對台灣首度開設半導體學院以增加產業人才，吳田玉認為，找到好老師比找到好學生更重要，因為好老師為精益求精，自然會去找好學生，以公司贊助資金的前提下，希望專精領域的教授找數名學生，在公司既有數據、資料的基礎上，直接與公司研發人員對接，藉此解決組織問題。

另外，吳田玉也認為，半導體學院若能配合公司既有基礎，找到對的人、對的題目，自然會找到對的學生，若該事能擴散出去，半導體學院將大有可為，也表示台灣已有數家企業爬到世界頂端，儘管眼界很好，但沒有空氣，期望半導體學院能提供好的人才。