俄烏衝突加劇引發供給恐慌 鈀金一度飆漲8%創4個月新高

由於全球最大鈀金生產國俄羅斯在烏克蘭邊境附近集結軍隊，俄烏緊張局勢升溫之際鈀金貿易商希望在亟欲確保足夠庫存積極囤貨，使周三 (26 日) 鈀金一度飆升至四個月高點。

目前俄羅斯表示不打算入侵烏克蘭，美國等國也正極力以外交手段從中交涉，以避免任何潛在的衝突爆發。

不過，Henrik Marx 全球貿易主管 Henrik Marx 表示，隨著俄、烏與西方列強的緊張情勢加劇，鈀金的供應可能會中斷。鈀金周三飆漲 8.3%，一度達每金衡盎司 (troy ounce) 2380 美元，周四截稿前下跌 0.51% 報每金衡盎司 2308.27 美元，今年迄今漲幅仍達 25%。

鈀金從 2021 年表現最差的金屬商品出現空前逆轉。先前由於半導體短缺使汽車生產生產受限，鈀金需求前景惡化，導致該金屬價格去年下半年暴跌。由於鈀金交易流動性較差，價格波動也更為劇烈。

由於市場供給大幅收緊，鈀金遠期合約價格目前已跌破現貨價。投資紐約鈀金期貨的對沖基金也可能因俄烏衝突而陷入困境，截至 1 月 18 日數據顯示，該金屬的空單餘額接近 2018 年以來高點，這使平倉的空方屆時恐被迫以高價回補金屬，引發軋空潮。

MKS PAMP SA 金屬策略主管 Nicky Shiels 表示，在地緣政治風險之際可能出現軋空，沒人願意此時進場當空方，若未來發生軋空潮，鑒於鈀金不良的流動性，有可能一天出現 1000 美元的飆漲。

俄羅斯鈀金產量占全球的 40%，近期雖然與烏克蘭緊張升高，但尚無跡象表明其他國家將對金屬出口實施制裁。目前美國、歐盟正權衡對俄羅斯最大銀行實施制裁，並考慮若俄羅斯入侵，將限制盧布兌換美元的能力，藉此影響出口。