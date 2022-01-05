富邦人壽2022年擴大徵才 資訊科技領域預計招募比例占7成

根據國家發展委員會發布報告顯示，台灣 2021 至 2023 年，保險業金融科技人才平均每年新增 130~158 人，在經濟景氣樂觀的情況下年增近 160 人。有鑑於此，並響應金管會「金融科技發展路徑圖」之「能力建構」推動面向，富邦金 (2881-TW) 旗下富邦人壽今 (5) 日宣布擴大 2022 年度招募計畫，開出近百職缺，其中，資訊科技領域招募比例占 7 成，即日起啟動招募。

富邦人壽人才招募活動涵蓋「內勤全職工作」與「實習生計畫」，預計招募的人才需求領域以資訊科技為主，占整體職缺比例達 7 成，其次依序為核保理賠、保險精算等。收件期間自即日起至 2022 年 1 月 21 日止，通過履歷篩選者，將依順序安排後續甄選程序，並預計 2022 年 2 月 11、12 日進行面試，招募小組亦會以 Email 通知應徵者每一階段的甄選結果與訊息。

談到廣徵具 IT 資訊科技的人才，富邦人壽表示，除了相關背景人才、也不限於保險領域，以完善整體價值鏈數位化、推動保險科技創新應用。

對於未曾接觸保險領域或初入職場的社會新鮮人，富邦人壽擴大鼓勵專才跨界，加入後即開啟「新人學習旅程」，如多元線上課程、教室課程及桌遊活動等學習活動，幫助每位新人對保險價值、公司文化、保險法令、職場技能有完整的瞭解，並於單位中安排亦師亦友的師傅，提供工作、生活、人際與職涯上的協助。

至於求職者關切的福利部分，富邦人壽表示，該公司擁有具市場競爭力的薪酬制度，提供完善貼心的福利措施，另有鑑於近年少子化已成為全球性議題，台灣生育率持續下降，為減緩員工生育、育兒的壓力，並善盡企業社會責任，富邦人壽全面提升同仁生育、育兒補助，包括優於法令的 10 週有薪產假、每胎新生兒補助 10 萬元、6 歲以下子女每年補助育兒津貼 1.5 萬元，同時，為鼓勵準爸爸共同分擔生育子女的辛勞，陪產假由 5 天增加為 7 天，致力成為全方位的幸福職場。

另一方向，富邦人壽也持續推動健健走與職場健康等多元活動，如健康講座、醫生諮詢等，為員工打造有益身心健康與平衡的友善職場環境。