環球晶收購世創破局 須支付15.6億元交易終止費

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (1) 日宣布，公開收購世創 (Siltronic) 一案於 1 月 31 日交易截止日前，未能取得德國政府核准，依據雙方商業合併協議規定，若未能取得主管機關核准，環球晶應支付世創 5000 萬歐元 (約合新台幣 15.6 億元) 的交易終止費，但環球晶表示，相對目前良好的財務現況，對公司影響有限。

環球晶先前已取得其他所需各國主管機關審查通過，德國政府核准為成就此收購案最後所需收購條件。環球晶表示，審查過程中向德國政府提出極其長遠的補償措施及承諾，並多次主動表達意願與德國政府商討替代方案。

環球晶董事長徐秀蘭表示，儘管環球晶努力達成雙方皆可同意的解決方案，加上在歐洲悠久且成功的過往，對此結果感到非常遺憾。會持續與歐洲客戶緊密合作，其中包含許多支持此收購案的客戶。將分析德國政府不給予收購案結論的決策，並考量此決策對未來投資策略的影響。

環球晶強調，未能順利成就收購，並不會影響公司接單等各項營運活動，歐洲仍是重要市場，對歐洲客戶及員工承諾不變。

截至交易截止日，德國政府進行長達 14 個月的審查期。德國聯邦經濟事務和氣候行動部去年 12 月 7 日，將審查期限延長到德國聯邦金融監管局 BaFin 規定需取得所有主管機關核准的交易截止日後。因此，環球晶圓公開收購世創一案及相關合約未能完成並將失效。

環球晶指出，在市場所收購的世創 13.67% 股份得自由處置、無持有期間限制。公開收購期間應賣的 56.6% 世創股份仍屬於原股東，預計於今年 2 月 8 日即時轉為一般流通普通股，環球晶對其無任何履約義務，並將 2 月 6 日宣布原收購案資金替代用途。

