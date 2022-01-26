〈蘋果財報前贍〉儘管供應鏈受限和Omicron 蘋果獲利估增逾6%

分析師估計，在 2021 年底時，蘋果公司 (AAPL-US) 比競爭對手更能解決疫情引發的供應鏈問題，這將有助於這家 iPhone 製造商上季財報營收超過華爾街 6% 的成長目標。

蘋果定 27 日發布上季財報，預計將受到 iPhone 13 在全球和中國的強勁銷售，以及 Mac 出貨量持續增加的提振。

市場正在密切關注蘋果、特斯拉 (TSLA-US) 和其他科技公司的財報，觀察它們是否能擺脫納斯達克 100 指數流失近 3 兆美元市值的拋售。

投資人今年來一直在拋售科技股，因為擔心聯準會 (Fed) 的升息動作會相當激進，侵蝕科技股未來收益的價值。更有些人擔心，隨著疫情改善，居家科技的採購熱潮不會持續下去。

Canalys 分析師 Nicole Peng 表示：「預計蘋果在中國的市占率將達到自 2008 年蘋果進入中國以來的最高水平。」

投資公司 Wedbush 預測，從黑色星期五到聖誕節的假期期間，iPhone 銷量將超過 4000 萬支。摩根士丹利估計假日當季 iPhone 總出貨量為 8300 萬支，較上年增加 4%。

根據 Eikon 截至 25 日的整理數據，華爾街分析師預計蘋果營收約為 1187 億美元，同比成長 6.48%，當季每股獲利為 1.89 美元。

蘋果公司在截至 9 月 25 日的財季出現罕見的營收下滑，CEO 庫克將其歸因於與疫情相關的供應限制和製造中斷，這些因素總計讓該公司損失約 60 億美元的銷售額。

庫克當時預測假日當季的流失更大，但分析師預計，該季成長將比競爭對手強勁。假日季自蘋果開始發售 iPhone 13 幾天之後開始。

蘋果曾表示，由於供應限制，預計 iPad 將是其唯一銷量低於一年前的產品。分析師表示，蘋果在供應有限之下可能會優先考慮為 iPhone 備齊零件。

IDC 的假日季初步估計顯示，Mac 出貨量增加近 9%，而整個 PC 市場成長 1%。

分析師也不認為 Omicron 變種病毒病例激增會有太大影響，關閉一些專賣店不太可能對蘋果的線上業務產生重大影響；分析師反而比較在意中國不斷增加的 Omicron 病例可能影響蘋果生產。