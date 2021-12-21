科技部攜百家新創參展CES 聚焦醫療、AI資安應用

科技部今 (21) 日舉辦 CES 2022 年展前記者會，攜手經濟部、國發會選出百家新創團隊參與明年度 CES(美國消費性電子展)，鎖定智慧醫療、AI 資安、半導體、太空通訊、數位科技等應用領域，也希望藉由虛實雙軌，提升台灣新創國際競爭力。

科技部長吳政忠表示，台灣具備豐沛人才、學研新創團隊，但在國外人脈、資金鏈結上相對缺乏，因此，科技部近年透過國際展會鏈結、設立新創基地 TTA 作為新創與國際對接的樞紐，今年也在沙崙資安及智慧科技產業研發大樓成立 TTA 南部據點。

吳政忠進一步指出，新創團隊是台灣邁向國際重要支撐之一，過去一年來疫情除危機外，也帶來新機會，像是企業加速視訊會議等數位轉型布局，台灣新創發展的人工智慧、材料科技、元宇宙 (Metaverse) 都可望搭上未來商機。

科技部 TTA 今年也嚴選百家新創參展 CES 2022，其中，有 27 家聚焦智慧醫療、25 家 AI 與資安、25 家半導體 / 太空與通訊應用、23 家數位科技等，希望透過 TTA 台灣新創館、TTA META 線上館等，加深國際投資、產業鏈結。

科技部也指出，這次參展的百家新創中，有 7 家獲大會國際媒體高度肯定，包括串流國際、雲云科技、麥迪創人工智能、膜淨材料、圖睿科技、創淨科技、聲麥無線等。