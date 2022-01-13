助太空產業發展 科技部啟用短期科研探空火箭發射場域

為協助太空產業發展，立法院去年 5 月 31 日正式三讀通過《太空發展法》，科技部今 (13) 日進一步宣布，即日起啟用短期科研探空火箭發射場域，將接受符合規定的火箭科研團隊申請使用，為我國太空產業發展寫下新里程碑。

科技部表示，基於合法、安全前提下，已擇定屏東縣牡丹鄉旭海村牡丹灣段 742、743 地號做為短期科研探空火箭發射場域，將提供由科技部補助、委託或出資科學技術研究發展計畫的執行單位或受委託單位申請，進行技術驗證、科學實驗火箭。

科技部進一步補充，考量該場域位於原住民族傳統領域，依原住民族基本法第 21 條規定，使用前必須先完成原住民族諮商及同意程序，而旭海部落會議也在去年 11 月 22 日討論後，同意有條件通過辦理相關事項，未來希望達到兼顧國家科技發展與住民權益的雙贏目標。

隨著短期科研探空火箭發射場域啟用，科技部認為，將成為我國邁向完備太空基礎設施的第一步，後續也將督導國家太空中心妥善利用場域，提升太空科技能量，協助我國太空產業在全球占有一席之地。

科技部也提醒，依短期科研探空火箭發射場域作業指引規定，申請單位須在預定發射日 60 天前，以書面向科技部提出短期科研探空火箭發射場域使用申請。