135位科研人才獲頒科技部學術研究獎項殊榮

國內外科研菁英匯聚 累積科研能量接軌國際

科技部今 (18) 日舉行「學術研究獎項頒獎典禮」，共頒發 109 年度「傑出特約研究員」10 名、「傑出研究獎」80 名及 110 年度「吳大猷先生紀念獎」45 名，共計 135 名，由吳政忠部長親自頒發獎座（狀），表揚其學術研究的傑出貢獻。

科技部針對不同研究職涯階段之科研人員設置各類學術性獎項，表揚新生代及中生代的科研菁英，目的在於鼓勵科研人員長期投入科學研究。本次得獎名單中，共有 8 位外籍科研人員獲得獎項的肯定，除了展現我國對國際科研人才的包容友善，也顯示臺灣科研學術環境對外籍人才具有一定的吸引力，代表臺灣科學研究實力正緊密的與國際接軌！

典禮上吳部長也引用去 (109) 年行政院「第十一次全國科學技術會議」的形象影片，期勉獲獎者在後疫情時代，跟隨政府布局未來科技藍圖的步伐，思考從產業鏈結、社會需求及人文關懷等面向，擴大科技應用範疇回應各界需求，引領國家科技發展接軌國際趨勢。

多元學術科研成果 擴展國家整體科技戰略

綜觀本次獲獎者於各領域均有傑出表現，包括生醫臨床試驗及疾病預防、生物醫學材料及藥物研發，在未來精準醫學、生醫產業、智慧醫療等皆是具有重要貢獻的科研成果；開發下世代記憶體、探索新穎材料之合成與應用，開創了具備未來科技 AI、量子、5G 等重點領域的關鍵技術，另有關地質斷層監測之智慧防震減災研究，更是對人類生命財產具有實質幫助；這些種種研發成果都是與國家政策發展方向及民生社會需求有緊密的連結。科技部也期勉得獎者能夠繼續在豐碩的研究成果上，不僅取得個人的成就，也持續儲備臺灣科研能量，保有絕佳的競爭力。

有優秀的科研人才，亦需有優良的科研環境，方能激發產出卓越之成果；科技部將持續積極與跨部會合作，並提供學研界研究資源，推動科學技術的發展，培養研究人員從需求端去思考科學、開創技術，進而以深化人文價值為核心，讓學術研究成果與社會需求、經濟、產業、環境永續有所結合，透過科技上、中、下游鏈結，積極回應社會，達到永續發展的目標。

科技部學術研究獎項介紹：