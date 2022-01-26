〈本土疫情再起〉遠雄自貿園區新增14例本土 亞旭持續停工

國內今 (26) 日新增 46 例 COVID-19 本土個案，其中以遠雄自貿園區 14 人最多，指揮中心指揮官陳時中表示，除亞旭電腦須持續停工外，加值園區其餘公司可陸續復工，遠雄自貿園區案目前累計 116 人確診。

亞旭桃園廠自 22 日起停工，陳時中指出，昨 (25) 日於亞旭、鴻佰合計採檢 2789 人，其中 5 人驗出陽性，皆是本國籍員工，同樣是一採陰居隔，二採時確診。另外 9 人則是在集中檢疫所或居家隔離中二採陽性，其中 2 人是本國籍，其餘 7 人為外籍移工。

陳時中表示，依據採檢結果，指揮中心決定亞旭必須持續停工，員工須定期進行快篩，至於加值園區其餘公司，只要在前進指揮所審視大樓分流、共餐及是否可落實自主健康管理監測情況後，即可陸續恢復營運。

(中央流行疫情指揮中心提供)

此外，鴻佰新竹廠日前也有員工確診，北榮新竹分院及仁慈醫院再度為廠內員工及移工進行二次 PCR 採檢，鴻佰員工 565 人及移工宿舍 696 人，共計 1261 人二採全數為陰性。

至於先前公布的感染源待釐清大湳市場母女個案，根據疫調，與桃園染疫孕婦都曾在同餐廳同時段用餐，桃園今天共計新增 28 例本土，因此，市長鄭文燦宣布，桃園市餐廳內用座位減半、內用離開座位必須戴口罩、餐廳附設卡拉 OK 暫停開放。

由於餐廳出現多起群聚，外界憂心是否需要禁止內用，對此，陳時中表示，無論有沒有用餐，各場合都可能出現疫情，因此暫不考慮禁內用，呼籲防疫要從個人做起。