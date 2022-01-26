聯發科發表6奈米迅鯤Kompanio 1380 搶旗艦Chromebook商機

聯發科 (2454-TW) 今 (26) 日發表迅鯤 Kompanio 1380 晶片，以台積電(2330-TW)(TSM-US) 6 奈米製程打造，目前已廣獲客戶採用，為頂級 Chromebook 揭開新頁，首發產品為宏碁(2353-TW)Chromebook Spin 513，現已問世，其他新產品也將陸續亮相。

聯發科智慧多媒體事業部總經理曾寶慶表示，聯發科在 Arm 架構的 Chromebook 晶片已是全球第一，迅鯤 1380 延續該傳統，整合卓越的運算性能、頂級多媒體和 AI 性能、流暢的雲端遊戲性能，為用戶提供最佳體驗。

Google(GOOG-US) Chrome OS 副總裁 John Solomon 表示，消費者對 Chromebook 期望越來越高，希望能在性能、重量、能效間達完美平衡，迅鯤 1380 讓使用者在家裡或路上、工作或休閒，都能享有最棒的體驗。

迅鯤 1380 選用 8 核心 CPU、提供 4 頻道 2133MHz LPDDR4X 的充足頻寬，為遊戲硬體最佳後盾，也採用獨家技術 APU 3.0，打造多核心 AI 處理器，專門處理 AI 相機及 AI 語音等任務，同時優化續航力，也支援 Wi-Fi 6/6E、藍牙 5 等連網規格，讓用戶享受高速無線連網。