〈聯發科展望〉今年研發費用估達1200億元 年增逾1成 擬再招募2000人

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 長年投入新技術研發，去年研發費用首度突破 1000 億元，公司表示，因應新應用發展，今年研發費用金額將再增加 10-20%，並持續擴增人力，估再招募 2000 多名；搶人才大戰再度開打。

據了解，聯發科、台積電 (2330-TW) 今年預計分別招募 2000、8000 名以上人才，等同台股兩大權值股一年人才需求量就至少 1 萬人。

從行政院統計處資料來看，2020 年高等教育 STEM 畢業生僅 9.2 萬人，兩家企業就可能吸走全台超過十分之一的 STEM 畢業生，凸顯台灣 STEM 人才稀缺現況。

儘管台灣人才相對稀缺，聯發科仍在去年祭出多項政策，期望吸引更多人才加入公司團隊，去年總計招募近 3000 人，全球員工已達 1.9 萬人，隨著業務不斷擴張，預計今年將再招募 2000 多人，並以台灣為主。

聯發科現今研發基地仍在台灣，台灣員工總數達 1.3-1.4 萬人，在全球各地也有布局，包括印度目前已達 1000 人，美國三個據點加起來也已有 500 多人，且多以架構性人才為主，也看好印度將是今年人才擴展重點之一。

聯發科指出，現今不論汽車、雲端、邊緣裝置等需求越來越多，且各類產品中的半導體含量也增加，帶動整體產業向上成長，市場也需要更好的半導體產品，因此將持續投入研發費用以及擴增研發量能，滿足未來需求。