〈本土疫情再起〉中華電擴大分流 苗栗以北員工2/13前居家辦公

中華電 (2412-TW) 今 (19) 日宣布，明 (20) 日起擴大強化分艙分流及居家辦公機制，適用區域擴展至苗栗、新竹、桃園、雙北、基隆及宜蘭地區的單位及員工，期程跨越農曆年至 2 月 13 日。

中華電因應桃園機場疫情升溫，原本只有桃園與新北鶯歌地區的員工可申請實施居家辦公，不過隨著疫情擴大，居家辦公適用地區擴展至苗栗以北的地區，該措施一路執行至 2 月中。

中華電表示，年後分流回辦公室上班的措施是否擴及全區，將視疫情發展及防疫指揮中心規定進行滾動式管理。

中華電指出，自去年 4 月國內本土首度爆發社區疫情後，立即啟動分艙分流及居家辦公機制，儘管後續國內疫情稍緩，但考量公司為國家關鍵基礎設施主要執行單位，包括網路維運中心等相關設施維護單位，目前仍持續分艙異地辦公。

其他電信商防疫措施部分，台灣大 (3045-TW) 即日起至 2 月 20 日，北北基、桃園、新竹地區的辦公室員工，以居家上班為主，各單位因業務所需的必要人力才進辦公室上班，且員工間禁止跨棟接觸。

遠傳 (4904-TW) 除了提供員工彈性的居家辦公措施外，也導入 Teams 遠距協作平台，提倡實體加虛擬的混合辦公環境，加上因應數位化轉變的職場環境，在不影響公司業務運作前提下，提供居家遠距工作。