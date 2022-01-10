中華電坐穩獲利三冠王 去年每股賺4.61元

電信三雄今 (10) 日公佈自結，中華電 (2412-TW) 坐穩三冠王寶座，去年 12 月每股純益 0.39 元，連 5 個月拿下冠軍，贏過遠傳 (4904-TW) 的 0.19 元、台灣大 (3045-TW)0.29 元。

中華電去年第四季以每股純益 1.11 元，再度超越遠傳 0.6 元、台灣大 0.88 元，也是繼 2020 年第二季擠下台灣大後，連 7 季拿下單季獲利王；中華電去年全年 EPS 4.61 元，同樣超車遠傳 2.8 元、台灣大 3.9 元。

中華電

去年 12 月營收 227.3 億元，月增 24.57%、年減 7.6%；營利率 17.24%，月減 1.4 個百分點、年增 3.46 個百分點；EBITDA 71.6 億元，月增 7.5%、年增 10.1%；稅後純益 30.4 億元，月增 15.59%、年增 8.6%，每股純益 0.39 元。

去年第四季營收 598.9 億元，季增 17.69%、年增 0.7%；營利率 18.53%，季增 3.95 個百分點、年增 0.88 個百分點；EBITDA 208.5 億元，季減 1%、年增 4.8%；稅後純益 86.3 億元，季減 8.19%、年增 5.1%，每股純益 1.11 元。

去年全年營收 2104.8 億元，年增 1.4%；營利率 21.35%，年減 1.87%；EBITDA 833.3 億元，年增 5.9%；稅後純益 357.5 億元，年增 7%，每股純益 4.61 元。

中華電去年營收、營業淨利、稅前盈餘及每股純益均超越全年財測，董事長謝繼茂表示，首先要感謝全體員工在疫情影響下仍攜手同心、共同打拼；其次是行動與固網的表現優於 109 年，ARPU 提升帶動獲利向上，此外，資通訊專案獲利率提升，也有指標性專案入帳，符合預期。

中華電指出，去年 12 月核心業務持續成長，其中，行動服務營收受惠 5G 用戶數成長、數據網路營收與寬頻接取營收也持續因居家寬頻需求及宅經濟發展，帶動升速客戶數及固網寬頻營收雙成長。

遠傳

去年 12 月營收 80.92 億元，月增 0.51%、年減 0.41%；EBITDA 24.26 億元，月減 0.49%、年增 2.54%；稅後純益 6.31 億元，月減 4%、年增 0.8%，每股純益 0.19 元。

去年第四季營收 242.82 億元，季增 17.29%、年增 6.46%；EBITDA 72.53 億元，季增 1.7%、年增 5.12%；稅後純益 19.75 億元，季減 41.3%、年增 4.72%，每股純益 0.6 億元。

去年全年營收 853.2 億元，年增 7.32%；EBITDA 281.7 億元，年增 2.07%；稅後純益 91.24 億元，年增 9.21%，每股純益 2.8 元。

遠傳去年全年營收財測達成率為 104%、每股純益財測達成率高達 109%，此外，電信總用戶數持續正成長、客戶每月平均貢獻度 (ARPU) 持續領先電信業，其中 12 月平均用戶 ARPU 年成長率持續提升，已連續 10 個月正成長。

遠傳 12 月新經濟營收年增 43%，其中資通訊業務營收年增 71%，包含雲端服務營收年增 81%、資安服務營收年成長率達 45%、系統整合專案營收也有 17% 成長；去年全年新經濟營收年增高達 23%，營收比重達 17.2%，超越去年 16% 的目標。

台灣大

去年 12 月營收 138 億元，月減 24.6%、年增 8.5%；營利率 10.4%，月增 3.1 個百分點、年增 0.9 個百分點；EBITDA 28.8 億元，月增 3.4%、年增 10.3%；稅後純益 8.4 億元，月減 2.2%、年增 107.7%，每股純益 0.29 元。

去年第四季營收 449.9 億元，季增 20.3%、年增 17.1%；營利率 8.8%，季減 2.5 個百分點、年減 0.6 個百分點；EBITDA 82.9 億元，季減 2.2%、年增 7.4%；稅後純益 24.8 億元，季減 12.7%、年增 17.8%，每股純益 0.88 元。

去年全年營收 1561.1 億元，年增 17.5%；營利率 10.3%，年減 1.8 個百分點；EBITDA 331.2 億元，年增 5.7%；稅後純益 109.9 億元，年減 2.6%，每股純益 3.9 元。

台灣大因 5G、電商及家用寬頻三大成長引擎，去年全年營收年增 17%。行動業務方面，受惠 iPhone 13 系列上市及好速成双、mo 幣多、Disney + 等獨門方案引客，5G 月租型用戶滲透率穩定成長，帶動智慧型手機用戶月租費逐月升高，去年全年行動服務營收也是 2016 年以來首次轉為年增。

台灣大去年電子商務營收創新高，並在規模經濟與營業槓桿持續發酵下，EBITDA 維持高成長。家用寬頻則受惠好速成双方案熱銷及疫情期間居家上網需求提升，此外，整體營收及獲利表現均優於全年業績展望。