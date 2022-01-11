工會提調薪等三大訴求 中華電：今年加薪幅度優於往年

中華電 (2412-TW) 工會今 (11) 日赴交通部陳情並提三大訴求，包括組織調整落實協商、調薪未達標及應將新制勞退提撥率至 15% 以上，中華電對此回應，2022 年調薪幅度將比往年大。

中華電繼第一階段轉型將企客單位整併為企業客戶分公司後，今年啟動第二階段組織轉型，涵蓋個人家庭、企業客戶、國際電信分公司三個事業群，以及網路技術、數據通信分公司及電信研究院三個技術群。

對於公司組織轉型，中華電強調，2020 年起即進行各層級員工溝通說明會，累計辨理超過 300 場說明會，並於去年 6 月啟動轉型溝通網站，員工可透過網站提出意見並獲得相關單位回應。

加薪制度部分，中華電曾向全體員工承諾加薪，並在去年底宣布 2022 年將進行員工調薪及發放一次性獎勵金。中華電指出，儘管不同行業、產業加薪幅度不一，但公司秉持愛護員工與永續經營原則，2022 年調薪範圍及幅度均比往年更大。

此外，中華電預計今年 8 月在六都設置 9 處「職場互助式教保服務中心」，收托 2 歲至未滿 6 歲員工子女及孫子女，另外，去年新增多項優於政府法令的育兒福利，包括延續兩年育嬰留職停薪、撫育 3 歲以下幼兒的員工，可視需要申請工作日減少工作時間 1 小時，薪資照給且不影響全勤、考績。

針對工會勞退提撥率的訴求，中華電說明，人員退休金提撥與給付均依法辦理，符合法規規定及市場水準，此外，為協助員工建立退休保障，公司早已開辦「員工持股信託」，每月依員工提存金額相對提撥 30% 獎勵金，鼓勵員工以定時定額方式長期投資。