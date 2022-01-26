〈金牛年封關〉資金熱捧航海王全年漲逾1.5倍 德宏全年大漲近7倍

鉅亨網記者郭幸宜 台北 2022年1月26號17點52分

台股金牛年今 (26) 日正式封關，統計台股漲幅前十大個股主要以電子股為主，其中德宏 (5475-TW) 全年漲幅 693% 居冠，耀登 (3138-TW) 全年跌幅 48% 相對疲弱；以類股來看，運輸與鋼鐵仍是資金追捧焦點，全年漲幅分別達 153%、51%。

台股牛年上漲 1872 點，全年漲幅近 12%，主要以航運、鋼鐵最受資金青睞，航運股受惠於塞港、運費飆漲等題材加持，帶動類股全年漲幅逾 1.5 倍，鋼鐵也有 5 成以上漲幅，堪稱鹹魚翻身的兩大族群。

以個股漲幅來看，大多仍是電子相關族群的天下，德宏全年漲幅將近 7 倍，立凱 - KY(5227-TW) 全年漲幅也有 5 倍之多，倫飛 (2364-TW)、富驛 - KY(2724-TW) 全年漲幅也有 4 倍以上，航運股陽明 (2609-TW) 全年大漲 3.5 倍。

其他包括晶宏 (3141-TW)、大眾控 (3701-TW)、力特 (3051-TW)、麗臺 (2465-TW) 與智原 (3035-TW) 同樣是資金追捧對象，全年股價翻倍飆漲。

PGIM 保德信高成長基金經理人葉獻文表示，牛年尾聲市場大幅震盪，指數觸及 18619.61 點歷史新高後，在聯準會加速縮表與升息、美股拉回、烏俄地緣政治等多方因素衝擊下，台股也難獨善其身。

而牛年封關期間，國際政經情勢衝擊，拖累大盤跌破季線位置、月線下彎，導致投資人抱股過年意願降低，封關日小跌作收。

葉獻文認為，雖然牛年牛尾巴遇亂流，但台股在牛年整體表現仍然不俗，統計顯示，牛年台股大漲 11.85%，上漲 1872 點，推升總市值來到 54.94 兆元，再成長 6.73 兆元。在成交量部分，牛年的日均量約 3878.58 億元，顯見多頭市場交投熱絡。