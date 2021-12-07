鴻海推ESG玩真的 劉揚偉：將列KPI、供應商考核項目

鴻海 (2317-TW) 衝刺 ESG，董事長劉揚偉今 (7) 日表示，除了呼應科學基礎減量目標倡議 (SBTi)，預計明年首季提出減碳目標外，也將 ESG 指標納入績效 KPI、供應商的考核項目，讓大家知道鴻海是「玩真的」。

劉揚偉指出，極端氣候造成的影響，在各地國家嚴重威脅人民生命財產安全，且若沒有有市場、哪會有企業，因此，ESG 是市場要健康永續發展的重要基礎之一，也呼應先前提出的永續經營是「EPS+ ESG」的理念。

劉揚偉進一步指出，內部在績效 KPI 上增加與 ESG 相關評估，透過融入日常環境才能長久推動；同時，也將 ESG 作為供應商挑選、訂單分配的考核項目，藉此讓大家知道 ESG 的重要性，也要讓大家知道鴻海談 ESG 不是做做表面而已。

資訊揭露部分，他表示，鴻海除了進行 CDP 國際碳揭露計畫外，今年開始導入氣候相關財務揭露 (TCFD)，明年將進一步呼應科學基礎減量目標倡議 (SBTi)，提出減碳目標。

此外，鴻海也積極參與活動、倡議推動 ESG，劉揚偉舉例，除了與國際大客戶合作、訂定 2030 年與其相關生產全面採用清潔能源的更積極目標外，也參與發起「台灣淨零行動聯盟」擔任理監事等。