兆豐銀行搶攻年節資金需求潮 「福貸」前3期利率0.1%超優惠

因應民眾農曆春節資金週轉需求，兆豐銀行應景推出「福貸」，讓辦信貸也能享有優惠，即日起至 3 月底前，提供線上申辦信貸民眾前三期固定利率 0.1%，開辦費最高可減免 8000 元。

民眾不論是在年前添購家具、換新車、裝潢翻修等大筆開銷的資金需求；或者是在年後準備開學季的子女教育金，都能靈活調度、妥善運用資金，輕鬆無憂過好年。

兆豐銀行表示，「福貸」的最大亮點，就是讓民眾可同時享有利率減碼與開辦費兩大優惠；信用貸款期間 5 到 7 年，採二段式利率，第一段，也就是前 3 個月利率固定為 0.1%，第 4 個月開始，利率則視客戶資信條件有所不同，最低 1.58% 起，額度最高 300 萬元。

舉例來說，申貸額度如果是 20 至 50 萬元，開辦費可享有最低 1000 元優惠價。若以貸款金額 30 萬元，借款期間 5 年為例，各項費用 1,300 元計算，總費用年百分率 1.61% 起，每月平均繳付本息約 5194 元。

兆豐銀行表示，因應防疫期間民眾採用線上申辦比例相較往年同期成長逾 5 倍，民眾可 24 小時透過手機在兆豐銀行「信貸 e 把兆」平台線上申貸，花 5 分鐘填寫申請書、上傳身分證及財力證明文件。

兆豐銀行表示，銀行通知核貸後，可透過線上完成簽約及撥款，申辦流程簡便快速，可讓民眾在新年防疫期間，安心透過線上申辦管道，以零接觸、更安全、更便利的方式獲得銀行最即時的金流支援。