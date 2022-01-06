滙豐、聯電簽署7000萬美元永續貸款 支撐綠色發展

外銀續攻永續融資議題，滙豐 (台灣) 銀行今 (6) 日宣布與半導體晶圓代工巨擘聯電 (2303-TW) 簽訂永續發展表現連結貸款 (Sustainability Linked Loan)，貸款規模為 7000 萬美元，相關資金將用以支持聯電綠色發展，進一步提升企業綠色永續績效。

滙豐台灣企業暨金融同業處負責人中野泰直指出，該貸款與數個具指標性的永續關鍵績效目標 (Sustainability Performance Targets) 結合，包括溫室氣體排放强度、用水強度等。

中野泰直表示，本次貸款架構通過滙豐集團永續金融小組的審核，並遵循國際資本市場協會所制定的《永續發展表現連結貸款原則》，有助於通過市場化手段引導企業資本投向綠色領域，滙豐台灣每年也將對預先設定的永續目標定期審視。

聯電為國內長期深耕 ESG 之領導企業之一，迄今已連續 14 年入列道瓊永續性指數 (DJSI) 之世界指數成分股，2021 年更獲全球半導體業最高評價，2021 年 6 月領先全球同業承諾 2050 年淨零碳排放，並帶動逾 500 家供應鏈夥伴做出減碳承諾，發揮 ESG 正面影響力。

此外，聯電預期整體供應鏈於 2030 年將減碳 20%、再生能源採用比例達 20%。聯電將以「淨零行動三部曲」，推動包含「持續積極自主減碳、全面採用再生能源及投資淨零碳技術」等具體措施，積極實踐淨零，預期將會帶動國內低碳產業蓬勃發展，為低碳經濟轉型注入動能。