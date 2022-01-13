星展、佳世達簽署2年期3000萬美元永續連結貸款

星展銀行宣布，台北分行與佳世達科技簽署 2 年期 3000 萬美元（折合新台幣約 8.3 億元）「永續連結貸款」，這已是星展簽署的第 7 件永續連結貸款案，對佳世達來說，可藉此帶動旗下多個事業體，共同落實永續發展目標。

星展銀行台北分行表示，與佳世達簽署的永續連結貸款，將永續納入企業整體之業務發展策略，佳世達近年透過併購不同產業的隱形冠軍，至今已整合數十家企業，橫跨多個產業領域，包括顯示器、投影機等資通訊產品、醫療服務與醫療設備耗材、智能解決方案與 5G 網路通訊等多元事業布局。

根據星展銀行台北分行規劃，貸款期間內，將追蹤佳世達科技的永續指標表現與績效達成度，提供優惠貸款利率，佳世達旗下各子公司，除將共享集團資源、發揮專業分工外，也將朝向集團訂定之永續願景而努力，如降低溫室氣體排放量、用電、用水、廢棄物回收再利用及公司治理評鑑等。

星展銀行 (台灣) 總經理林鑫川表示，永續議題為星展集團重要的策略目標，近年在不斷倡導下，永續已經逐漸融入台資企業經營方針之中，以更友善方式降低企業經營對環境的衝擊，以平衡經濟發展與環境保護。

佳世達科技為橫跨資通訊產業、醫療、智能解決方案及網路通訊事業的全球科技集團，在液晶顯示器和投影機等製造領域居全球領先地位，近年更以「大艦隊」營運模式，策略聯盟符合永續發展概念產業裡的隱形冠軍，積極發展高附加價值事業。