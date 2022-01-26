半導體設備商機旺 從科技ETF成分股找買點

晶圓代工龍頭台積電加碼資本支出，台灣也宣布半導體國產計畫，半導體業未來前景一片光明。法人表示，台積電領頭增加資本支出，相關海內外硬體及設備「盟友」可望雨露均霑，ETF 成分股中涵蓋晶圓代工、半導體設備大廠以及 5G 硬體供應鏈者，基本面成長可期，在行情震盪之際可留意布局。

半導體需求暢旺，台積電頻頻加碼資本支出，帶動相關硬體及設備概念股走強。事實上，台灣的半導體設備廠受惠外，海外半導體硬體及設備供應鏈更是大啖投資商機，例如應材、東京威力科創及科林研發三大半導體設備廠，2021 年營收都超過百億美元（彭博資訊資料截至 2021/12），獲利能力在半導體界數一數二。

根據國際半導體產業協會（SEMI）預估，2021 年全球半導體設備產業將成長到 1030 億美元；前五大公司以美國和日本廠商搶占領先份額，分別是應材、艾司摩爾、東京威力科創、科林研發、以及科磊，貢獻超過七成的產值。

法人表示，想一次投資海內外半導體硬體及設備廠，台股雖然掛牌多檔科技題材的 ETF，但國內投資的 ETF 無法涵蓋海外供應鏈，而多數跨國投資的 ETF 則較少著墨台灣供應鏈。

以元大未來關鍵科技 ETF(00876-TW) 為例，該 ETF 除了投資美國、日本兩大科技重鎮，並布局台股比重超過兩成，相對全面涵蓋全球科技供應商。

00876 前五大成分股包括：應材、東京威力科創、科林研發及台積電，還有台積電客戶聯發科、高通、賽靈思等，同步參與半導體及 5G 關鍵科技發展。

近期美國公債殖利率強彈，引發美國科技股重挫，但經驗顯示，美國聯準會升息後，市場將逐步反應經濟景氣成長，科技股短線震盪後，中長線仍有發揮空間，投資人可逢低留意海外科技股 ETF 的布局機會。元大投信建議，近期行情波動，投資人可透過分批布局或定期定額海外科技股 ETF，分散進場風險。