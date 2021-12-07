保單紓困貸款明年起成新常態 每年第一季五大類保戶可申請

金管會今 (7) 日表示，考量農曆春節期間為多數國人有短期資金需求，因此自 2022 年起，針對五大類經濟弱勢保戶，每年第一季辦理保單紓困貸款，將成為常態的協助保戶方案。

保險局副局長張玉煇表示，因應新冠肺炎疫情對國人經濟造成的衝擊，金管會在 7-9 月開辦保單紓困貸款，三年單一優惠利率 1.28%，讓超過 16 萬保戶、合計貸放超過 142 億元資金。

張玉煇進一步指出，考量多數民眾在農曆春節期間亦有短期資金需求，為讓經濟弱勢保戶降低負擔，及時獲得必要的經濟援助與關懷，金管會同意壽險公會所報「保單借款優惠利率紓困方案」，讓保單紓困貸款方案常態化。

所謂保單紓困常態化的方案，將從明年起開辦，每年 1 月 1 日至 3 月 31 日，壽險公司開放申請，申請人資格須符合身心障礙、低收入戶或中低收入戶、特殊境遇家庭扶助條例所定特殊境遇家庭成員、經濟困難等條件的保戶，這次與首次保單紓困貸款不同的是，保戶要出具相關證明文件。

張玉煇表示，適用保單須為累積有足額保單價值準備金、且未經公司排除適用保單紓困貸款的新臺幣有效保單；借款額度為單一要保人累計金額最高新臺幣 10 萬元。

貸 / 還款利率是依借款當時勞動部公告的勞保紓困貸款年利率，貸 / 還款期間採固定利率 3 年。

張玉煇強調，借款期間逾 3 年後，將回歸壽險公司就各該保單原訂公告保單借款利率，各公司可視個別保戶當時經濟狀況彈性調整減碼，且符合保單紓困方案各申請條件的保戶，尚可續行申辦，也就是「借新還舊」。

金管會表示，鼓勵保險業者自主提供相關保戶協助與關懷措施，讓保戶感受到國內保險業的溫暖，善盡環境、社會和企業治理（ESG）的社會責任。