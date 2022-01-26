南韓疫情嚴峻 當局憂數週後單日確診人數恐破3萬

南韓 COVID-19 疫情在 Omicron 變種病毒株的迅速擴散下，截至當地週三 (26 日) 凌晨 12 點的單日新增確診人數首度突破 1 萬人大關。衛生當局擔憂，未來數週內 Omicron 的確診比例可能超過 9 成，單日新增確診人數恐迅速攀升、突破 3 萬例。

南韓疾病管理廳中央防疫對策本部發布最新疫情統計，截至 26 日凌晨 12 點的單日新增確診人數達 13012 人，累計確診人數達 762983 人。

南韓於 2020 年 1 月 20 日發現首例 COVID-19 確診，迄今歷經 737 天，單日新增確診人數衝破 1 萬大關。此外，南韓在 2021 年 12 月 1 日發現 Omicron 的首例確診之後，到目前則已邁入第 56 天。

南韓先前的 COVID-19 單日新增確診紀錄，是這個月 25 日創下的 8571 例，然而 26 日創下的 13012 例紀錄整整多出 4441 例，比上週三 (5804 例) 多出 7208 例，更比兩週前 (4383 例) 多出 8629 例。

南韓衛生當局表示，Omicron 變種病毒株上週已經成為該國新增確診的主流，未來幾週內的單日新增確診可能有 9 成以上都是 Omicron 引起，單日新增確診人數有可能驟增至 2 萬，甚至超過 3 萬人。