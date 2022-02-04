〈Q4財報搶先看〉LED廠各擁動能 光寶科、鼎元全年EPS可望創高

LED 廠去年受惠市況回溫，營運相繼衝高，光寶科 (2301-TW) 在光電、雲端、物聯網動能齊發下，全年 EPS 可望創新高；億光 (2393-TW) 受惠不可見光動能強，去年 EPS 估將攀近 7 年新高；鼎元 (2426-TW) 在感測元件需求暢旺下，加上業外處分土地收益挹注，EPS 再締新猷。

光寶科受缺料影響，去年第三季部分車用電子、PC、消費性電子產品訂單，遞延至第四季，營運淡季不淡，在車電與雲端維持強勁成長動能，加上產品組合優化下，單季營收季增 6%，年增 9%，攀近 9 季高點，光寶科並看好，第四季毛利率將優於第三季。

光寶科前三季稅後純益已達 113.8 億元，年增 42%，每股純益 4.9 元，賺贏 2020 年全年。法人看好，在毛利率進一步提升下，第四季獲利將較第三季成長，全年 EPS 可望上看 6.5 元，創新高。

億光去年受惠不可見光需求暢旺，加上車用、Mini LED 背光應用同步推升，及漲價效益帶動，全年營運衝高。

億光去年前三季稅後純益 16.8 億元，已超越 2020 年全年獲利，每股純益達 3.78 元，法人估，億光去年全年 EPS 上看 4.5-4.7 元，可望創近 7 年新高。

鼎元去年第四季受到傳統淡季、供應鏈料況影響，營收不如第三季，不過，在本業獲利持穩下，加上業外處分新竹香山土地利益入帳，及轉投資惠特 (6706-TW) 股價表現強勢，去年第四季獲利可望攀全年高峰，去年每股純益估約 2 元，締新猷。