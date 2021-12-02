太陽能矽晶圓龍頭罕見降價 台模組廠獲利現拐點 明年迎暖春

太陽能矽晶圓龍頭隆基 (601012-CN) 宣布，調降各尺寸矽晶圓價格約 7-10%，是 2020 年 5 月以來，罕見出現的大幅降價，市場看好，台模組廠成本壓力將趨緩，聯合再生 (3576-TW)、元晶 (6443-TW)、茂迪 (6244-TW) 等獲利最快在第四季就將顯著優化。

明年隨著中國上游原料新產能開出，成本再降低，將進一步推動下游併網安裝需求大增，模組業者出貨量也跟著成長，產業將回歸健康循環。

太陽能模組廠今年以來受上游原物料包括多晶矽、矽晶圓、電池價格強漲，因無法即時反應原物料成本，導致各家業者獲利空間遭壓縮，包括聯合再生、元晶等前三季皆呈現虧損，茂迪、安集 (6477-TW) 獲利也明顯縮水。

再者，由於今年建置成本高昂，各電站業主為避免自家 IRR(內部報酬率) 遭侵蝕，也多放緩建置腳步，對模組廠的拉貨力道也不比往年強勁，影響模組廠稼動率。

不過，隨著中國矽晶圓新產能不斷開出，加上當地業者不願避免積累高價庫存，隆基在 12 月罕見主動調降價格，為近一年多來首見，由於隆基為全球矽晶圓龍頭，每月公布的新價格更是產業風向球，隨著龍頭廠率先調降，其他二線業者也勢必跟進。

茂迪總經理葉正賢就看好，現已可與矽晶圓業者談價格，產業現況由先前的「賣方市場轉為買方市場」，矽晶圓報價也將在今年第四季達最高峰，並將在年底、明年陸續回落，有助模組廠出貨轉順、推動產業健康發展。

此外，現今各大廠加入 RE100 趨勢確立，台灣太陽能建置量只增不減，依政府明年達 11GW 的目標推算，明年新增太陽能建置量至少 3GW，較今年量能倍增，台各模組廠均積極擴廠，搶食明年龐大需求。