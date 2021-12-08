〈智慧能源週〉茂迪：明年是太陽能爆發年 TOPCon新品下半年出貨

太陽能模組大廠茂迪 (6244-TW) 總經理葉正賢今 (8) 日表示，隨著綠電趨勢成形，政府已訂定明年太陽能累積安裝量達 11GW 的目標，年增 3GW，市場將爆發性成長，茂迪新品也將在下半年出貨，預期會有不錯的成果。

葉正賢補充，今年展覽與去年感受明顯不同，整個展場規模擴大 40% 以上，明年將是爆發年，業界若能反映成本下降，可讓各環節分享利潤，產業將重回健康循環。

茂迪為擴大營運規模，明年也有增資規畫，葉正賢指出，籌措資金有多種方式，引入國發基金為其中之一、非唯一方式，會與策略夥伴討論，詳細情形還在規劃中。

茂迪也跨足半導體業，投資廣閎科、持股 20% 以上，每月帶來不錯的收益，未來會將資源著重在漁電共生領域，預計採用最新 TOPCon 產品，發電能力更強、投報率更高。

茂迪也布局養殖業，期望安全、健康無毒的產品，成為茂迪營運下一隻腳。

茂迪此次推出全新模組產品 MoPower-400，導入下世代 TOPCon 電池技術，在 M6 尺寸電池中取得領先地位，25 年功率保證輸出功率可達 89.4%，較現今 83.1% 增加 6 個百分點以上。

該新品做 60 片半切單晶電池模組最高功率可達 400W，封裝模組轉換效率突破 21.96%，領先業界平均 340W 及 20.3% 的水準，預計明年第二季完成台灣自願性產品驗證 (VPC)，並規劃 TOPCon 總產能達 200MW，較今年的 15MW 大幅成長，最快明年第三季開始出貨。