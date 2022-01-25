輝瑞聯手BioNTech針對omicron變種病毒進行臨床研究

輝瑞 (PFE-US) 和 BioNTech (BNTX-US) 25 日啟動一項臨床研究，以評估對抗 omicron 變種病毒的疫苗的安全性和有效性，因為人們越來越擔心現有疫苗無法抵抗這個 2 個多月前發現的病毒引起的感染和輕微疾病。

輝瑞 CEO Albert Bourla 本月初曾表示，該公司將在 3 月前準備好針對 omicron 的疫苗。他說，該疫苗也將針對正在流行的其他新冠變種病毒。

BioNTech CEO Ugur Sahin 表示，越來越多數據顯示，與之前的病毒株相比，當前疫苗對 omicron 感染和輕度至中度疾病的療效正在迅速減弱。Sahin 在 25 日的聲明中說，兩家公司的目標是開發一種疫苗，可以針對 omicron 提供持久的保護。

美國疾病控制和預防中心 (CDC) 上週發表一項研究發現，輝瑞公司的疫苗加強劑在第 3 次注射後 14 天，預防 omicron 住院的有效性為 90%。

根據英國衛生安全局 (HSA) 本月初發布的數據，在第 3 次注射後 2 到 4 周，加強劑在預防 omicron 症狀感染方面的有效性也高達 75%。然而，研究發現，加強劑在大約 10 週後會明顯減弱，保護力只剩下 45% 至 50%。

輝瑞公司疫苗開發負責人 Kathrin Jansen 在聲明中說，「雖然目前的研究和實際數據顯示，加強劑仍能提供高水平的 omicron 預防重症和住院治療，但我們了解必須做好準備，以免保護力隨著時間的遞延而減弱，並有可能幫助解決 omicron 和未來新的變種病毒。」

輝瑞和 BioNTech 的臨床研究對象將多達 1420 名受測者。

Bourla 日前表示，他不確定是否需要一種 omicron 特定疫苗或如何使用它。然而，他說，輝瑞公司將盡快準備好疫苗，因為許多國家都要求提供疫苗。