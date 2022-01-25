〈經濟部年終記者會〉王美花：每年用電估成長2.5% 需求已盤點到2027年

經濟部今 (25) 日舉行年終記者會，針對各界關注的供電議題，部長王美花表示，預期未來國內用電需求每年將成長 2.5%，將透過各項措施維持穩定供電，包含三階、氣源 / 機組靈活調度、需量反應、節能、加速儲能等，經濟部也已掌握台積電 (2330-TW)(TSM-US) 等國內 2027 年前用電需求。

王美花表示，去年供電碰上百年大旱，加上 5 月國內疫情爆發，民生用電需求爆增，因此已與台電提前完成 2027 年前燃氣機組盤點，將力拚機組依相關期程建置，此外，隨再生能源發展，台電在儲能設備上，也規劃 2025 年完成建置與採購量達 1GW。

針對 2025 年再生能源目標，王美花坦言，依目前預估 2025 年再生能源配比僅能達到約 15%，低於原預期，但主因是供電分母、分子變化所致。

王美花進一步指出，今年包含先前發生事故的大潭 1、2 號機組都將恢復供電，水情好轉也有助慣常、抽蓄供電，新機組方面，則有大潭 8 號機組，加上太陽光電有四座風場將從年後陸續上線，預期全年將增加 2GW 供電量，認為今年再生能源供給將會大躍進。

至於近期國際能源大漲、加上印尼禁止煤外運，王美花表示，旗下中油、台電等國營事業在能源原料上都以長約為主，短期的波動並不影響供應，而電價是否調漲，則會把相關資料、數據提供給審議會進行通盤評估。