12月批發業營業額締新猷 人潮回溫助攻餐飲、零售雙寫同月新高

受惠新興科技應用需求擴增，半導體及國際原物料價格續居高檔，經濟部統計處今 (24) 日公布去年 12 月批發業營業額為 1 兆 1142 億元，創歷年單月新高，年增 12.1%；此外，餐飲業、零售業營業額也因人潮回溫，雙雙改寫歷年同月新高。

根據統計，12 月批發業營業額年增 12.1%，第 4 季批發業營業額為 3 兆 2225 億元，年增 13.7%，去年全年批發業營業額達 12 兆 1641 億元，年增 15.8%。

其中，機械器具批發業營業額年增 22.5%，主因半導體相關零組件產品需求強勁，加以半導體產品價格調漲所致；建材批發業年增 13.4%，由於營造所需鋼筋建材需求暢旺，加上鋼價續居高檔所致。不過，汽機車批發業營業額年減 12.1%，主要受車用晶片短缺干擾，進口車交車數量緊縮，而國產車陸續推出新款，抵銷部分跌幅。

零售業方面，隨實體通路人潮回流，民眾消費力道回穩，12 月零售業營業額為 3684 億元，創歷年同月新高，年增 3.7%，其中，燃料零售業年增 21.7%，主因國內油價較上年同月上漲所致；食品、飲料及菸草零售業年增 8.1%。

值得注意的是，因業者積極布局網路銷售管道，帶動去年第 4 季零售業網路銷售額達 1218 億元，年增 19.2%，明顯優於全體零售業，占整體零售業營業額 10.9%，較上年同季提高 1.2 個百分點；累計全年網路銷售額為 4303 億元，創有統計以來新高，年增 24.5%。

12 月餐飲業營業額 770 億元，創歷年同月新高，年增 7.1%，主因受惠耶誕節及年末聚餐商機，餐飲人潮回溫，加上新品牌吸客效益顯現及推出期間限定的促銷活動，致餐館業營收年增 8.2%、飲料店業年增 2.6%。第 4 季營業額為 2117 億元，年增 4.2%，結束連 2 季負成長；全年營業額為 7280 億元，年減 6.4%。

展望 1 月，經濟部指出，全球經濟穩定復甦，帶動終端市場需求增加，加上新興科技應用需求擴展，國際原物料價格續居高檔，預估批發業營業額年增率續呈正成長，但變種病毒擴散恐抑制部分成長動能；零售業及餐飲業因逢春節前採購及聚餐旺季，預估營業額將持續成長，但近期疫情嚴峻，部分業者暫停舉辦聚會或尾牙活動，恐削弱部分成長動能。