〈光洋科經營權之爭〉董座鬧雙包 經濟部出手否准解任原董座變更登記

光洋科 (1785-TW) 經營權之爭持續延燒，經濟部商業司今 (20) 日表示，光洋科在今年 11 月 9 日向經濟部送件申請解任原董事長、補選新董事長的變更登記，因不具備突發緊急情事或正當理由的例外情事，也不符合《公司法》相關規定，決議否准登記。

光洋科是在今年 11 月 5 日董事會以臨時動議方式，解任原董事長馬堅勇、並補選新董事長王炯棻，兩天後公告相關決議無效，但 11 月 9 日新選任董事長 (玉璟公司) 則向經濟部送件申請解任原董事長、補選新董事長的變更登記。

經濟部表示，本案涉及《公開發行公司董事會議事辦法》適用疑義，需就臨時動議提案內容，評估是否符合該辦法第 3 條第 4 項所定有「突發緊急情事或正當理由」的例外情事，因涉及金管會業務，經濟部已在 11 月 10 日、12 月 6 日函詢金管會。

經濟部指出，依光洋科 11 月 5 日董事會議事錄節本、金管會回函所示，光洋科 11 月 5 日董事會是以臨時動議提案解任原董事長，因解任理由涉及財報不實等行為，卻未徵詢列席專家意見，也未予以討論，尚難確認該次董事會內有「突發緊急情事或正當理由」，也與相關辦法規定不符合。

經濟部進一步表示，因上述狀況與法未合的程序，已事證客觀明確而無從補正，因此依《公司法》第 388 條規定，認定本案申請解任原董事長、補選新董事長的變更登記案，應不予登記。