經濟部證實基辛格將來台 英特爾、台積電低調不回應

英特爾 (INTC-US) 執行長基辛格 (Pat Gelsinger) 傳本周將訪台，拜會台積電 (2330-TW) 高層，對此，經濟部長王美花今 (13) 日透露已核定「經濟泡泡」模式；雖然經濟部證實基辛格將來台傳言，但台積電、英特爾對相關細節，仍低調表示不回應。

王美花表示，基辛格本周專案申請訪台，將採取經濟泡泡模式，也就是不能離開飯店、以隔離方式進行會面，也強調這是企業間的商務行為，自己不會與季辛格碰面。

經濟部「經濟泡泡」已獲中央流行疫情中心核定，以專案申請方式，針對符合有必要性、急迫性、不可取代性、對台灣經濟有重大貢獻等四條件，透過專案方式快速來台洽商，而經濟部全程督導。

基辛格近來公開反對美國政府補助非美系業者前往投資，並說台灣非穩定的地方，炮火猛烈針對台積電；台積電董事長劉德音日前表示，不會中傷同業，也說大部分美企都對全球半導體廠商在美擴產樂觀其成，台積電的想法跟英特爾不同，未來希望雙方能多溝通，增進彼此了解。

基辛格來台拜會台積電高層，傳為確保台積電 3 奈米生產 CPU 及 GPU 產能，也凸顯英特爾企圖重奪產業領導地位的同時，仍需台積電先進製程技術奧援。業界人士認為，基辛格親自來台，取得台積電 3 奈米產能支援的重要性不言而喻。