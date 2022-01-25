〈台股盤前〉牛年封關倒數 疫情、美股震盪 指數短線彈升空間有限

美股 24 日上演驚奇逆轉秀，道瓊與那斯達克四大指數同步收紅，而進入牛年封關倒數的台股在疫情、資金回補意願不高等因素影響下，恐影響投資人抱股過年意願，短線回測壓力不小，預料指數彈升空間有限。

俄烏邊境情勢緊繃，引發資金撤離股市轉向黃金、美元避險，恐慌指數飆升觸及 38.94 點，美股道瓊與那斯達克指數盤中一度重挫，所幸在資金回補帶動下，四大指數終場同步收紅。

台股昨 (24) 日在權值股拉抬下，指數由黑翻紅小漲 89 點收在 17989 點，儘管仍失守萬八關卡，但已收復季線 17833 點，但隨著牛年封關僅剩兩個交易日，在本土疫情尚未平息，資金態度轉趨觀望的情況下，對於推升盤勢上攻力道助力有限。

PGIM 保德信高成長基金經理人葉獻文認為，台股進入封關倒數短期操作需小心謹慎，其中 26 日開會的聯準會，會議結果公布時台股雖已封關，但預料封關前市場態度將偏保守看待。

然而就基本面來看，包括外銷訂單、出口表現都有亮眼成績，其中外銷訂單全年總額 6741.3 億美元，創歷史新高且年增幅 26.3%，也刷新 16 年來最大增幅，穩健的基本面將成台股多頭信心的強心針。

葉獻文指出，美國即將進入升息循環，不過歐日央行的寬鬆基調不變，而高獲利潛力的台灣股市，加上企業配息意願高，殖利率位居全球之冠，預期將有助於吸引外資回補台股。