〈台股盤中〉電金傳權值股全倒 摜破季線重挫近300點

台股距離牛年封關倒數剩最後兩個交易日，但受美股四大指數高低劇烈震盪、投資人抱股過年意願轉趨保守，今 (25) 日電子、金融、傳產股全面走弱，盤面缺少主流撐盤族群，重挫近 300 點、摜破季線，不過尚未跌破昨日低點 17682 點，預估成交量與昨日相當約達 2600 億元。

指標電子權值股成壓盤重心，台積電午盤前下跌逾 1%，最低來到 641 元，與大盤同步失守季線，聯電、大立光、聯發科等跌幅也均達 1%，台塑四寶同樣被壓在盤下。

高價股方面，富邦媒遭摜壓至跌停，股王矽力 - KY、力旺下挫逾 4%，譜瑞 - KY、AES-KY、旭隼走勢同樣疲軟，緯穎則大跌 3%，一度摔出千金股行列，信驊、祥碩則逆勢抗跌。

金融指標中，國泰金重挫 2%，台新金、開發金、合庫金、永豐金、中信金、第一金、華南金、新光金、富邦金、兆豐金、玉山金等跌幅也均達逾 1%。

盤面上仍有零星族群點火，車用電池概念股逆勢抗跌，其中，長園科更搭上鋰鐵電池熱潮，早盤強漲逾 4%，系統電、貿聯 - KY、車王電漲幅也超過 3%，新普、榮炭、康普、西勝、中探針都在盤上表現。

法人指出，美股昨 (24) 日上演驚奇逆轉秀，但高低震盪逾千點，加上台股進入封關倒數，預期投資人封關前在疫情反覆，資金回補意願不高，台股上攻力道有限，此外，美國聯準會也預計 26 日進行會議，市場普遍也以偏保守態度看待。