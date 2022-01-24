台股收復季線 Q1留意五大變數干擾盤勢

台股今 (24) 日賣壓沉重早盤一度失守季線，所幸靠權值股拉抬季線失而復得，施羅德投信認為，第一季仍有五大變數：包括聯準會升息、供應鏈瓶頸、勞動力短缺、碳價上揚推升通膨，以及疫情變數影響廠商交期、通膨造成的價格上揚等影響股市走勢。

台股今天早盤一度下挫 140 點，指數一路摜破季線、17800 點整數關卡，但盤中在權值股買盤承接下，大盤跌幅收斂由黑翻紅，終場小漲 89 點收在 17989 點，距離 18000 整數關卡還有半步之遙。

施羅德台灣樂活中小基金經理人詹祖光表示，外資自 2020 年起，連續兩年賣超台股將近新台幣兆元規模，但根據歷史經驗，外資鮮少有連續兩年賣超台股的狀況，因此預估今年重新回補台股的機會相對增加。

從基本面來看，詹祖光指出，去 (2021) 年 12 月台灣出口年增幅 23%，對歐洲、東協、美國、中國的出口表現也都是雙位數；根據主計總處數據並預測 2022 年 GDP 將逐步向上，對台股表現都會帶來正面效應。

從產業面來看，今年的亮點仍是以半導體為主。尤其是第三代半導體，第三代材料如碳化矽 (SiC)、氮化鎵 (GaN) 等，因更能滿足高頻、高壓產品的需求，在基地台、5G 通訊相關、電動車等領域應用廣泛，觀察台灣第三代半導體供應鏈已成型，目前雖小量出貨但未來潛力可期。

詹祖光指出，疫情升溫以及通膨議題，使得股市陷入高檔震盪，更使得獲利個股成為外資提款機，但台股企業基本面仍舊比大多數國出色，在經濟成長逐步走高之下，預估今年外資回補台股的機會相對增加。台股目前本益比約 14 倍，處於中性水位不算太貴，還有逢低布局空間。

