外資敲進航櫃股 近2日大砍面板雙虎逾26萬張

台股今 (24) 日早盤開低走高震盪超過 300 點，終場上漲 89.74 點，收 17989.04 點，外資同步敲進航空雙雄與貨櫃三雄，續賣面板雙虎，近 2 個交易日共出脫超過 26 萬張，

三大法人方面，外資今日回頭買超 3.64 億元，終止連 4 賣，投信同步買超 29.09 億元，自營商續賣超 47.53 億元，連 14 賣。三大法人共賣超 14.83 億元。

期貨方面，外資增持空單 1131 口，空單未平倉口數增至 27141 口；投信增持多單 288 口，多單未平倉口數增至 1623 口；自營商增持多單 630 口，多單未平倉口數增至 16149 口。

外資買超方面，大買華航、長榮航 3 萬張、1.7 萬張，也敲進貨櫃三雄，買超長榮 1.3 萬張、陽明 3744 張、萬海逾 3000 張；金融股新光金 2 萬張、國泰金 6655 張、臺企銀逾 5000 張。電子股方面買超緯創 8263 張、台積電 4882 張，元晶、和鑫、金寶都超過 3000 張。

外資賣超方面，大賣面板雙虎友達、群創，分別賣超 4 萬張、3.7 萬張，聯電也遭賣超 2.3 萬張，宏達電、宏碁分別超過 5000 張，晶技、仁寶、富采均超過 3000 張；鋼鐵股中鋼 1.5 萬張、大成鋼 3518 張。

法人指出，距離封關僅剩 2 個交易日，不願抱股過年的投資人近期已陸續出脫持股，市場買盤觀望，多頭追價意願也低，預期若國際股市震盪趨緩，封關前盤勢將相對清淡。