〈劉揚偉談元宇宙〉量子電腦強大算力也是關鍵 鴻海提前布局搶占先機

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉指出，實現元宇宙必須要有強大的運算能力，量子電腦的高維度運算力在未來會是重要關鍵，而鴻海目前是台灣第一也是唯一投入量子計算領域的企業，可望搶占技術紅利與話語權。

劉揚偉表示，量子計算進入門檻極高，新技術與應用開發時間相當長，企業投入還不是這麼普及，目前鴻海研究院量子計算研究所正在進行這方面的投入，台灣最早一批受過量子專業訓練的人才，都在鴻海研究院量子計算研究所，享有先期投入的優勢。

劉揚偉進一步指出，鴻海量子所已經開發出具有量子優勢的演算法，結果也被國際量子計算領域頂級會議 QIP 2022 (25th Quantum Information Processing) 接受；且鴻海對量子計算的程式語言相當熟悉，目前所內已有 3 位研究員拿到 IBM 開發出來的 Qiskit 程式語言認證。

鴻海研究院也成立離子阱實驗室，並為即將推出的離子阱量子電腦，打造一套新的量子計算軟體介面，預計 5 年內推出首部 5-10 量子位元的離子阱量子電腦，進而結合更多的應用。

同時，鴻海也發展在資安領域的應用，量子所也和資通安全研究所規劃後量子密碼系統，應對量子計算領域發展所帶來的資安威脅。