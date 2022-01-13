去年個人電腦出貨年增近1成衝九年高 華碩成長最強勁

全球個人電腦需求居高不下，市調機構顧能 (Gartner) 發布最新數據指出，去年第四季全球個人電腦出貨量達 8840 萬台、年減 5%，但累積去年全年出貨量則達 3.398 億台、年增 9.9%，創下 2013 年以來新高，其中，華碩 (2357-TW) 出貨量年增幅達 21.3%，成長最為強勁。

根據顧能統計，去年個人電腦品牌出貨排名仍由聯想、惠普 (HPQ-US)、戴爾 (DELL-US) 位居前三大，蘋果 (AAPL-US) 續坐穩第四位，台品牌雙 A 宏碁 (2353-TW)、華碩則排名五、六名，出貨分別達 2433.5、2165.6 萬台，年增 8.3%、21.3%，市占率各達 7.2%、6.4%。

觀察六大品牌廠中，華碩出貨成長居各品牌之冠，蘋果、戴爾、聯想年增率也各達 18.1%、17.6%、10.4%，顯示個人電腦需求在疫後混和生活下仍維持高檔。

顧能指出，去年第四季個人電腦出貨在經過連續六個季度成長後，年增幅首度轉負，主因是供應鏈問題、Chromebook 需求轉弱，但隨著遠距混合工作趨勢延續，預期未來 2-3 年縱使個人電腦需求放緩，整體個人電腦出貨量仍將優於疫情前水準。