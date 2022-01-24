IC設計市值水漲船高 年化殖利率打敗大盤

台灣指數公司新編制台股上市櫃 IC 設計報酬指數，自今 (24) 日起委請證交所每 5 秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數，前 10 大成分股包括聯發科 (2454-TW)、聯詠 (3034-TW)、矽力 - KY(6415-TW) 等，去 (2021) 年殖利率 4.2%，表現均優於大盤指數 (10.93%、3.40%) 與台灣全市場半導體報酬指數 (20.30%、3.52%)。

指數公司表示，前 10 大成分股包括：聯發科、聯詠、矽力 - KY、瑞昱 (2379-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW)、力旺 (3529-TW)、信驊 (5274-TW)、群聯 (8299-TW)、世芯 - KY(3661-TW)、祥碩 (5269-TW) 等。

指數公司表示，成分股篩選通過流動性檢驗，根據近四季平均 EPS 遞減排序選取前 20 名，排名相同者以自由流通市值大者優先選入，再用「自由流通市值」加權計算指數，個別成分股權重不得超過 15%、前五大成分股權重總和不得超過 60%，表彰上市櫃 IC 設計類股高獲利之股票組合投資績效表現。

根據指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，「特選台灣 IC 設計報酬指數」年化報酬率為 23.71%、2021 年殖利率 4.20%，表現均優於大盤指數 (10.93%、3.40%) 及臺灣全市場半導體報酬指數 (20.30%、3.52%)。

至於指數成分股在每年 4、10 月進行 2 次成分股定期審核，每年 1、7 月進行 2 次權重調整。

根據工研院統計，台灣 IC 設計產值 2021 年首度突破 1.2 兆元關卡，較 2020 年大幅成長 40.7％，預估 2022 年 IC 設計產值將持續成長。